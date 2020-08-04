В США упали три воздушных шара: пилоты не справились с управлением

В корзинах аэростата находилось 36 людей, 11 из них после падения были госпитализированы

В штате Вайоминг, США упали на землю три воздушных прогулочных шара, в которых находились 36 человек. В результате падения пострадали 11 человек, все они были госпитализированы, сообщает CNN.

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Предполагается, что пилоты встретились с неожиданным нисходящим потоком ветра и не смогли справиться с управлением, но расследование по этому делу еще продолжается. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, смертей зафиксировано не было.

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Дарья Мостовая

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