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В США в возрасте 80 лет умер самый кровавый серийный убийца в истории страны

31.12.2020, 14:22
В США в возрасте 80 лет умер самый кровавый серийный убийца в истории страны - Фото
Сэмюэль Литтл (скриншот с видео Youtube_Crime Vault)

Вчера, 30 декабря, в больнице штата Калифорния умер серийный американский маньяк Сэмюэль Литтл, на счету которого было по меньшей мере 93 жертвы. Скончался он в 80 лет от осложнений, вызванных имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет BBC.

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По показаниям самого Литтла, в течение 1970-2005 годов он убил 93 женщины, однако полиция полагает, что его жертвами могли быть еще как минимум 50 человек.

Будучи боксером, убийца ударом выключал своих жертв прежде чем задушить их. Арестовали Литтла только в 2012 году, а спустя два года приговорили к трем пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение.

Еще во время дачи показаний у преступника начались проблемы со здоровьем, позже у него диагностировали диабет и ряд сердечно-сосудистых патологий – с 2018 года он мог передвигаться только на инвалидной коляске.

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Дарья Мостовая
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США смерть серийный убийца маньяк Сэмюэль Литтл

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