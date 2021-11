В США внедорожник протаранил парад: пять человек погибли, более 40 раненых

В США, в городе Ваукеша, штат Висконсин, внедорожник протаранил рождественский парад: пять человек погибли, более 40 ранены. Об этом сообщает Reuters.

На опубликованных в соцсетях кадрах запечатлено, как автомобиль на скорости проехал через парад, по видимому, сбив более десяти людей, пишут в агентстве. Очевидцы говорят, что он в частности сбил группу из маленьких девочек, а также танцующих бабушек.

A driver plowed through the #Waukesha Christmas parade Sunday. Cellphone video from Jesus Ochoa captured a terrifying moment when the SUV just missed a little girl dancing along the route. https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/Aw7Xa9H4AD