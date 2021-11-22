В США внедорожник протаранил парад: пять человек погибли, более 40 раненых

В США, в городе Ваукеша, штат Висконсин, внедорожник протаранил рождественский парад: пять человек погибли, более 40 ранены. Об этом сообщает Reuters.

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На опубликованных в соцсетях кадрах запечатлено, как автомобиль на скорости проехал через парад, по видимому, сбив более десяти людей, пишут в агентстве. Очевидцы говорят, что он в частности сбил группу из маленьких девочек, а также танцующих бабушек.

A driver plowed through the #Waukesha Christmas parade Sunday. Cellphone video from Jesus Ochoa captured a terrifying moment when the SUV just missed a little girl dancing along the route. https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/Aw7Xa9H4AD — CBS 58 News (@CBS58) November 22, 2021

В полиции заявили, что один из офицеров стрелял в автомобиль, пытаясь его остановить. По данным правоохранителей, в результате инцидента погибли пять человек, а пострадали более 40. В полиции не исключают, что эти данные могут измениться по мере поступления новой информации.

Начальник полиции Ваукеши Дэн Томпсон сообщил, что автомобиль нашли в 32 км к западу от Милуоки, подозреваемый находится под стражей. Пока неизвестно, было ли это происшествие связано с терроризмом.

Photos appear to show the red SUV involved in the Waukesha Holiday Parade incident. Follow updates here: https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/hfN0avE9Hp — CBS 58 News (@CBS58) November 22, 2021

Представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден был проинформирован помощниками о событиях. Администрация Байдена выразила соболезнования пострадавшим и обратилась с предложением помощи к государственным и местным властям.

18 октября сообщалось, что в государственном университете Грэмблинга в Луизиане произошла стрельба.

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Марк Сировой

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