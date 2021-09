В США военный самолет упал в жилом квартале, никто не погиб – фото, видео

В американском штате Техас военный самолет упал в жилом районе. Об этом сообщает CNN.

По данным военных, учебный самолет Военно-морского флота США T-45C Goshawk вылетел из аэропорта Корпус-Кристи и упал в жилом районе города Лейк-Уорт.

Сообщается, что на борту находились инструктор и студент, оба катапультировались. Состояние инструктора – стабильное, студент – жив и получает помощь в медучреждении.

Начальник пожарной охраны Райан Артур сказал, что во время крушения самолет прямо не ударил ни по одному из домов.

По его словам, самолет задел в основном задел задние дворы трех домов. Спасатели также сообщили, что трое местных жителей получили медпомощь и были отпущены.

Here is my perspective at x2 speed. I was just chillin in the parking lot and didn't think anything of it cause #Lakeworth tends to always have fires #planecrash #texas pic.twitter.com/F66ONmS01a