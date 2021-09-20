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В США военный самолет упал в жилом квартале, никто не погиб – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 06:40
В США военный самолет упал в жилом квартале, никто не погиб – фото, видео - Фото
Крушение военного самолета в жилом районе Техаса (фото - DFWscanner, Twitter)

В американском штате Техас военный самолет упал в жилом районе. Об этом сообщает CNN.

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По данным военных, учебный самолет Военно-морского флота США T-45C Goshawk вылетел из аэропорта Корпус-Кристи и упал в жилом районе города Лейк-Уорт.

Сообщается, что на борту находились инструктор и студент, оба катапультировались. Состояние инструктора – стабильное, студент – жив и получает помощь в медучреждении.

Начальник пожарной охраны Райан Артур сказал, что во время крушения самолет прямо не ударил ни по одному из домов.

По его словам, самолет задел в основном задел задние дворы трех домов. Спасатели также сообщили, что трое местных жителей получили медпомощь и были отпущены.

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В США военный самолет упал в жилом квартале, никто не погиб – фото, видео

Артур отмечает, что инцидент мог закончиться куда хуже – ведь самолет упал в жилом районе. Причины крушения пока неизвестны, на место ЧП отправляются специалисты, которые определят ущерб.

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Марк Сировой
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