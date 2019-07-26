В США возобновят исполнение смертных приговоров

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Федеральные власти США после перерыва почти в 20 лет решили возобновить исполнение смертных приговоров. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявили в министерстве юстиции страны вчера, 25 июля, с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных в тюрьме Терре-Хот в Индиане.

Речь идет о наиболее жестоких преступниках, все они были приговорены за убийства, в том числе детей. Все осужденные ожидают казни более 15 лет.

Для исполнения смертных приговоров будет применена смертельная доза психотропного препарата пентобарбитал.

Мораторий на казни на федеральном уровне был неформальным, Минюст США проверял процедуру применения смертельной инъекции. Однако за это время высшая мера наказания осуществлялась отдельно в некоторых штатах. В настоящее время в США приговорены к смертной казни более 2600 человек. В ряде штатов, например Нью-Йорке, казнь запрещена.

17 июня 2019 года генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Титус Корлатян осудил казнь Александра Жильникова в Беларуси, призывая власти страны следовать европейским демократическим стандартам.