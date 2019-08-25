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В США зафиксировали первую смерть от курения вейпа

В США зафиксировали первую смерть от курения вейпа - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
25.08.2019, 08:03

Специалисты отдали образцы жидкости, которая испаряется в электронных сигаретах, в лабораторию

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от тяжелой респираторной болезни, которую спровоцировало курением электронной сигареты. Об этом сообщает ВВС.

Главный санитарный инспектор и эпидемиолог штата доктор Дженнифер Лайден отметил, что пациента, который умер, "госпитализировали с непонятной болезнью после сообщения, что он курил электронные сигареты".

Центры контроля и профилактики заболеваний в течение 28 июля-20 августа задокументировали 193 "вероятных случая" легочных заболеваний, связанных с вейпингом в 22 штатах.

"Мы расстроены известиями о первой смерти от вспышки тяжелой легочной болезни у курильщиков электронных сигарет или "вейпингових" устройств. Трагическая смерть в Иллинойсе подтверждает серьезные риски, связанные с электронными сигаретами", - сказал директор центров контроля и профилактики заболеваний МЗ США Роберт Редфилд.

По словам  экспертов центров, во многих случаях речь идет об использовании в электронных сигаретах тетрагидрокарбинола (ТГК), который является главным психоактивным компонентом марихуаны.

Специалисты отдали образцы жидкости, которая испаряется в электронных сигаретах, в лабораторию, чтобы обнаружить какие-либо вредные соединения.

  • 5 августа 11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине были госпитализированы из-за проблем с дыханием.

 

 

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вейп США смерть штат Иллинойс
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