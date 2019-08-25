В США зафиксировали первую смерть от курения вейпа

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В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от тяжелой респираторной болезни, которую спровоцировало курением электронной сигареты. Об этом сообщает ВВС.

Главный санитарный инспектор и эпидемиолог штата доктор Дженнифер Лайден отметил, что пациента, который умер, "госпитализировали с непонятной болезнью после сообщения, что он курил электронные сигареты".

Центры контроля и профилактики заболеваний в течение 28 июля-20 августа задокументировали 193 "вероятных случая" легочных заболеваний, связанных с вейпингом в 22 штатах.

"Мы расстроены известиями о первой смерти от вспышки тяжелой легочной болезни у курильщиков электронных сигарет или "вейпингових" устройств. Трагическая смерть в Иллинойсе подтверждает серьезные риски, связанные с электронными сигаретами", - сказал директор центров контроля и профилактики заболеваний МЗ США Роберт Редфилд.

По словам экспертов центров, во многих случаях речь идет об использовании в электронных сигаретах тетрагидрокарбинола (ТГК), который является главным психоактивным компонентом марихуаны.

Специалисты отдали образцы жидкости, которая испаряется в электронных сигаретах, в лабораторию, чтобы обнаружить какие-либо вредные соединения.