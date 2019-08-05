В США из-за курения вейпа в больницу попали 14 подростков

Фото: скриншот

11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине были госпитализированы из-за проблем с дыханием, передает CNN. Врачи предполагают, что недуг мог быть вызван курением электронных сигарет – вейпов.

Сообщается, что некоторых пациентов пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких. Сперва врачи думали, что молодых людей сразила инфекция, однако клинические анализы эту версию не подтвердили.

"Исследования показали, что некоторые состовляющие курительных жидкостей для вейпов могут содержать опасные химические вещества, которые способны вызывать заболевания легких и сердечно-сосудистой системы", — заявили в Департаменте здравоохранения.

Медики заявляют, что похожие ситуации случались и ранее, однако с ростом популярности вейпов среди подростков отмечается рост количества респираторных заболеваний.

Читайте также: Верховная Рада отказалась ужесточать правила продажи сигарет