В Starbucks на стакане мусульманки написали "ИГИЛ" вместо ее имени

В США в кофейне Starbucks девушке написали на стакане "ИГИЛ" вместо ее имени. Она подала в суд на заведение

В США 19-летняя девушка Аиша подала иск в суд против сети магазинов Target. Она говорит, что получила напиток от бариста Target Starbucks с надписью "ISIS" (террористическая организация ИГИЛ) на стакане вместо ее имени. Об этом сообщает CNN.

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По словам мусульманки, инцидент произошел 1 июля в городе Сент-Пол, штат Миннесота. Она носит хиджаб, а в тот день на ней также была и маска в связи с коронавирусным карантином. Аиша говорит, что она несколько раз повторила свое имя и уверена, что расслышать Аиша как "ISIS" было невозможно.

Работница кофейни говорит, что не расслышала имя клиентки. Аиша требовала разговора с менеджером, он отрицал обвинения в дискриминации и извинился перед ней, вручив девушке новый напиток и сертификат на $25. В Starbucks инцидент не комментируют, поскольку кофейня расположена в Target и полностью управляется этой сетью. В Target считают, что это была ошибка сотрудницы, а не дискриминация.

Правозащитная организация CAIR в Миннесоте призывает уволить причастных к инциденту сотрудников, а также начать более тщательное расследование.

В январе 2019 года Nike обвинили в оскорблении ислама и призвали немедленно отозвать новую модель кроссовок Air Max из магазинов. Мусульманам показалось, что логотип Air Max на подошве кроссовок в перевернутом виде напоминает арабское написание слова "Аллах".

обвинили 10 декабря 2019 года сообщалось, что Nike придумал купальник для мусульманок.

Владислав Сердюк

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