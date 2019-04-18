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18.04.2019, 13:35

В Таджикистане подорожание интернета оправдали пользой для глаз

В Таджикистане подорожание интернета оправдали пользой для глаз - Фото
Фото: Pixabay

С повышением цен на интернет люди будут меньше портить свое зрение, заявила Служба связи Таджикистана

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С 18 апреля в Таджикистане начинают действовать новые тарифы на сотовую связь и мобильный интернет - почти вдвое выше тех, которые действовали ранее. В Службе связи Таджикистана надеются, что повышение цен на интернет пойдет на пользу пользователям, сообщает Радио Свобода.

"С повышением цен на интернет люди будут грамотно пользоваться. Будут меньше играть и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье", - заявил заместитель председателя Службы связи страны Илхом Атоев.

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Атоев также надеется, что люди "начнут общаться друг с другом" и "читать книги".

"Обратите внимание на молодежь - председателя опущены, всегда сидят в интернете. Они ничего не понимают, они заходят в виртуальный мир и обратно не возвращаются. Люди начнут общаться друг с другом, читать книги", - сказал он.

Новые тарифы составят 63 сомони ($6,7) вместо 30-35 сомони за 1 гигабайт .

В антимонопольной службе страны назвали решение о повышении тарифов правильным.

В прошлом году власти Таджикистана запретили продажу смартфонов без сертификата от государственной Службы связи, а стоимость сим-карт увеличилась до 250 сомони. В начале этого года вступили в силу новые правила для оформления сим-карт - на биометрические паспорта с дактилоскопическими данными граждан. В Службе связи объяснили это мерами «по предотвращению терроризма в экстремизма».

Службой связи при правительстве Таджикистана руководит Бег Сабур, близкий родственник президента страны Эмомали Рахмона. Сын Сабура женат с одной из дочерей президента.

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Теги: интернет, таджикистан
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