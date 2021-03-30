В Танзании в давке на похоронах президента Магуфули погибли 45 человек

В Танзании, в городе Дар-эс-Салам, 45 человек погибли в давке во время прощания с президентом Джоном Магуфули, о внезапной смерти которого после загадочного отсутствия было объявлено 17 марта. Инцидент произошел в прошлую пятницу, однако известно о нем стало только сегодня, сообщает AP.

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Пытаясь увидеть тело Магуфули на стадионе Ухуру, некоторые люди взобрались на стену, после чего она рухнула. Началась давка, в которой погибли люди, сообщил глава полиции города.

Магуфули был похоронен как герой: его гроб опустили в землю военные генералы, после чего последовал салют из 21 орудия в Чато, его родном городе на северо-западе страны.

Магуфули был крайне скептически настроен по отношению к COVID-19. Несмотря на то, что правительство Танзании 17 марта объявило, что он умер от сердечной недостаточности, лидеры оппозиции заявляют, что причина смерти президента – осложнения, вызванные коронавирусом. Перед этим он на протяжении трех недель не показывался на публике.

В прошлом году Магуфули заявил, что трехдневная национальная молитва искоренила COVID-19 в Танзании и избавила жителей от необходимости ношения масок и вакцинации.

Самиа Сулуху Хасан, бывшая вице-президент, сменила Магуфули, став первой женщиной-президентом Танзании.

22 февраля 2021 года гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал Танзанию сообщать данные о коронавирусе и назвал ситуацию в стране тревожной.

Вадим Ребрина

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