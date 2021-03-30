UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Танзании в давке на похоронах президента Магуфули погибли 45 человек

30.03.2021, 22:55
В Танзании в давке на похоронах президента Магуфули погибли 45 человек - Фото
Фото - EPA

В Танзании, в городе Дар-эс-Салам, 45 человек погибли в давке во время прощания с президентом Джоном Магуфули, о внезапной смерти которого после загадочного отсутствия было объявлено 17 марта. Инцидент произошел в прошлую пятницу, однако известно о нем стало только сегодня, сообщает AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пытаясь увидеть тело Магуфули на стадионе Ухуру, некоторые люди взобрались на стену, после чего она рухнула. Началась давка, в которой погибли люди, сообщил глава полиции города.

Магуфули был похоронен как герой: его гроб опустили в землю военные генералы, после чего последовал салют из 21 орудия в Чато, его родном городе на северо-западе страны.

Магуфули был крайне скептически настроен по отношению к COVID-19. Несмотря на то, что правительство Танзании 17 марта объявило, что он умер от сердечной недостаточности, лидеры оппозиции заявляют, что причина смерти президента – осложнения, вызванные коронавирусом. Перед этим он на протяжении трех недель не показывался на публике.

В прошлом году Магуфули заявил, что трехдневная национальная молитва искоренила COVID-19 в Танзании и избавила жителей от необходимости ношения масок и вакцинации.

Самиа Сулуху Хасан, бывшая вице-президент, сменила Магуфули, став первой женщиной-президентом Танзании.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Танзания коронавирус Джон Магуфули
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 