В Тбилиси на "Марше свободы" требуют отставки главы МВД Грузии

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В Тбилиси на проспекте Руставели проходит "Марш свободы". Участники требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Об этом сообщает Грузия.Online.

В шествии принимают участие лидеры Единого национального движения и Европейской Грузии и их сторонники.

20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.

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