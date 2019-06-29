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29.06.2019, 21:29

В Тбилиси на "Марше свободы" требуют отставки главы МВД Грузии

В Тбилиси на "Марше свободы" требуют отставки главы МВД Грузии - Фото
Фото: ЕРА

В шествии принимают участие лидеры Единого национального движения и Европейской Грузии и их сторонники

В Тбилиси на проспекте Руставели проходит "Марш свободы". Участники требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Об этом сообщает Грузия.Online.

В шествии принимают участие лидеры Единого национального движения и Европейской Грузии и их сторонники.

20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.

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Теги: протест, Грузия, тбилиси
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