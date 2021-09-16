В Тибете нашли самый древний образец искусства. Ему около 200 000 лет, его авторы – дети

Найденные в Тибете оттиски рук и ног на окаменелом известняке были оставлены в период от 169 000 до 226 000 лет назад и могут быть самым древним произведением искусства. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, сообщает Sci-News.

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Исследование опубликовано в журнале Science Bulletin.

Серия из пяти отпечатков рук и пяти симметричных следов ног была обнаружена недалеко от деревни Кесанг, примерно в 80 км к северо-западу от Лхасы.

Похоже, что они были намеренно оставлены на поверхности мягкого травертина, пресноводного известняка, который образовался возле горячего источника. Источник сейчас неактивен, травертин со временем окаменел, поэтому следы сохранились.

Основываясь на размерах отпечатков, исследователи предполагают, что они, скорее всего, принадлежали детям примерно 7 и 12 лет.

Ученые отмечают, что следы ног — обычный объект для археологов, отпечатки рук встречаются реже. Их присутствие дает основание связывать находку с традицией париетального искусства.

Справка. В археологии термин "париетальное искусство" (также называемое "пещерное искусство") используется для обозначения любого доисторического искусства, обнаруженного на стенах пещер.

"Возникает вопрос: что это значит? Как мы интерпретируем эти отпечатки? Они явно не случайно оставлены. Этому нет утилитарного объяснения. Итак, что это такое? Моя точка зрения заключается в том, можем ли мы думать об этом как о художественном поведении, творческом поведении, чем-то явно человеческом", – сказал соавтор доктор Томас Урбан, исследователь кафедры классической литературы Корнельского университета.

Интересен вопрос — к какому виду принадлежали дети-"художники". Одна из теорий, подтвержденная найденными на Тибетском плато останками скелетов, гласит, что это были денисовцы.

До этого момента самым древним примером париетального искусства считались изображения на индонезийском острове Сулавеси, возраст которых насчитывает 39 900 и 43 900 лет.

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Вадим Ребрина

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