В Туркменистане больных коронавирусом спрятали от делегации ВОЗ - СМИ

Иллюстративное фото: Matteo Corner/ЕРА

В Туркменистане опустела зона карантина, в которой содержались в изоляции несколько сотен человек с подозрением на коронавирус. Это произошло накануне визита делегации Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает региональная Радио Свобода со ссылкой на источники.

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"В карантине на окраине Туркменабада сейчас осталось пять человек, остальных отпустили", - сообщил источник издания, отметив, что там содержалось 486 человек. Там находилась крупнейшая зона карантина для пациентов с подозрением на COVID-19.

О визите ВОЗ в Туркменистан стало известно 23 апреля. Тогда глава МИД страны Рашид Мередов заявил, что в Туркменистане якобы нет подтвержденных случаев COVID-19. ВОЗ посетили Туркменистан для изучения ситуации с коронавирусом. По данным издания Хроника Туркменистана, власти страны "намеревались спрятать больных коронавирусом от миссии ВОЗ в отдаленных больницах".

31 марта сообщалось , что в Туркменистане победили коронавирус. Правда только само слово, а не инфекцию.