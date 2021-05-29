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В Туркменистане чиновникам велели побрить головы в знак скорби по отцу президента

29.05.2021, 21:00
В Туркменистане чиновникам велели побрить головы в знак скорби по отцу президента - Фото
Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

В одном из регионов Туркменистана, в Лебапском велаяте, руководителей госпредприятий и частных фирм обязали побрить голову и носить национальную тюбетейку тахью. Так чиновники должны выражать скорбь по умершему отцу президента Гурбангулы Бердымухаммедова, сообщает Радио Азатлык со ссылкой на источники.

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Распоряжение о бритье головы и ношении тахьи коснулось всех руководителей-мужчин. Им предписали носить атрибуты траура, пока не истечет 40-дневный срок со дня смерти отца главы страны – то есть, до 28 июня. 

"В Лебапском велаяте чиновников и директоров школ предупредили, что если они попадутся на глаза сотрудников Министерства нацбезопасности без тахья, их сразу уволят с работы", – рассказал один источников.

После смерти отца президент семь дней не появлялся на публике и гостелеканалах – всеми торжественными мероприятиями в это время руководил его сын, Сердар Бердымухаммедов, пишут журналисты.

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Дарья Мостовая
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