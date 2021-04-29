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В Туркменистане прячут очереди в продуктовые магазины – "плохо влияют на имидж президента"

29.04.2021, 11:24
В Туркменистане прячут очереди в продуктовые магазины –
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В столице Туркменистана Ашхабаде, а также в Туркменабаде местные власти начали в принудительном порядке искусственно разгонять очереди перед продуктовыми магазинами. Ранее сын президента страны Сердар Бердымухаммедов "запретил" такие очереди, заявив, что они "дискредитируют имидж его отца", сообщает Радио Азатлык.

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Новые правила предусматривают, что граждане могут прийти в магазин только в предварительно назначенное время после звонка продавца. При этом, в Ашхабаде очереди "запретили полностью", а вот жителям Туркменабада оставили возможность собираться перед магазинами в количестве четырех человек.

Очереди перед магазинами стали возникать в Туркменистане из-за экономического кризиса и политики руководства страны: покупательная способность населения снизилась и не все могли позволить себе покупать еду в обычных магазинах.

Основная часть людей стала закупаться в государственных магазинах с субсидированными ценами. Перед такими продуктовыми начали образовываться очереди желающих купить еду по низким ценам – приобрести дешевые продукты можно только с 06:00 до 08:00 утра.

Власти Туркменистана наличие каких-либо проблем с продуктовым кризисом или очередями перед магазинами отрицают, вводя при этом новые правила и ограничения. В частности, тех, кто собирается в очереди перед продуктовыми, начали арестовывать и штрафовать "за нарушение социальной дистанции".

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Дарья Мостовая
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