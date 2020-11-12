Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Алабаи для туркменов – символ национальной гордости и достояния

В столице Туркменистана Ашхабаде открыли внушительный 15-метровый памятник из золота, посвященный алабаю. Местные жители отмечают, что скульптуру видно даже из самых отдаленных районов города, сообщает госинформагентство страны Туркменистан сегодня.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Инициатором возведения памятника стал сам президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов. Он заявил, что монумент "Туркменский алабай" символизирует "почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, а также подчеркивает их роль в исторической судьбе нации".

Высота алабая составляет шесть метров, еще девять метров композиции занимает постамент.

СПРАВКА. Алабаи для Туркменистана – гордость и достояние нации, в их честь пишут стихи и рисуют картины. Кроме того, именно алабаи несут службу на туркменской границе, а вывозить их из страны без официального разрешения властей строго запрещено.

Читайте также: Одесса. Памятник архитектуры остался без атланта: фото

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: памятник, видео, туркменистан, алабай
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Туркменистане открыли гигантский памятник алабаю из чистого золота: видео
В Туркменистане открыли гигантский памятник алабаю из чистого золота: видео
Спорт. Гольфист совершил невероятное попадание в лунку с отскоком мяча от воды: видео
Спорт. Гольфист совершил невероятное попадание в лунку с отскоком мяча от воды: видео
Теперь овцы целы. В Японии создали роботов-волков для отпугивания медведей: видео
Теперь овцы целы. В Японии создали роботов-волков для отпугивания медведей: видео
Мнение Локдаун выходного дня: думали, думали, но недопридумывали
Тест "Ціна принципів". Перевірте, чи готові ви дотримуватися правил етики у бізнесі
Идеи и Кейсы Тест "Ціна принципів". Перевірте, чи готові ви дотримуватися правил етики у бізнесі
Украине грозит сильнейшая рецессия. 9 млн украинцев могут обеднеть – ООН
Экономика Украине грозит сильнейшая рецессия. 9 млн украинцев могут обеднеть – ООН
Популярное
фото/видео
В Туркменистане открыли гигантский памятник алабаю из чистого золота: видео
В Туркменистане открыли гигантский памятник алабаю из чистого золота: видео
Сильнейший тайфун на Филиппинах: десятки тысяч затопленных домов и ветер до 160 км/час
Сильнейший тайфун на Филиппинах: десятки тысяч затопленных домов и ветер до 160 км/час 13:40
Спорт. Гольфист совершил невероятное попадание в лунку с отскоком мяча от воды: видео
Спорт. Гольфист совершил невероятное попадание в лунку с отскоком мяча от воды: видео 12:52
Теперь овцы целы. В Японии создали роботов-волков для отпугивания медведей: видео
Теперь овцы целы. В Японии создали роботов-волков для отпугивания медведей: видео 12:46
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 