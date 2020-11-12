В Туркменистане открыли гигантский памятник алабаю из чистого золота: видео

В столице Туркменистана Ашхабаде открыли внушительный 15-метровый памятник из золота, посвященный алабаю. Местные жители отмечают, что скульптуру видно даже из самых отдаленных районов города, сообщает госинформагентство страны Туркменистан сегодня.

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Инициатором возведения памятника стал сам президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов. Он заявил, что монумент "Туркменский алабай" символизирует "почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, а также подчеркивает их роль в исторической судьбе нации".

Высота алабая составляет шесть метров, еще девять метров композиции занимает постамент.

СПРАВКА. Алабаи для Туркменистана – гордость и достояние нации, в их честь пишут стихи и рисуют картины. Кроме того, именно алабаи несут службу на туркменской границе, а вывозить их из страны без официального разрешения властей строго запрещено.

В феврале 2020 года всех чиновников в Туркменистане старше 40 лет обязали "поседеть".

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