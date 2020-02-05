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В Туркменистане чиновников старше 40 лет обязали "поседеть" - СМИ

В Туркменистане чиновников старше 40 лет обязали "поседеть" - СМИ - Фото
Гурбангулы Бердымухаммедов (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)
05.02.2020, 15:42

Журналисты считают, что таким образом в Туркменистане хотят, чтобы госслужащие уподобились президенту страны Гурбангулы Бердымухаммедову

Мужчинам-чиновникам старше 40 лет в Лепабском регионе в Туркменистане запретили красить волосы в черный цвет и обязали ходить с сединой. Об этом сообщает Радио Свобода.

С 1 февраля чиновникам, сотрудникам школ и больниц запрещено подкрашивать волосы. Запрет нигде не опубликован и имеет устный характер. По данным источников РС, в случае, если президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетит регион с визитом, допускаться к нему будут в основном чиновники с седыми волосами.

Ранее в Туркеминстане госучреждения обязали закупить новые портреты президента, где он изображен с сединой. Перед этим он был на фотографиях с черными волосами.

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Гурбангулы Бердымухаммедов
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