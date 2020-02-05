В Туркменистане чиновников старше 40 лет обязали "поседеть" - СМИ

Гурбангулы Бердымухаммедов (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Мужчинам-чиновникам старше 40 лет в Лепабском регионе в Туркменистане запретили красить волосы в черный цвет и обязали ходить с сединой. Об этом сообщает Радио Свобода.

С 1 февраля чиновникам, сотрудникам школ и больниц запрещено подкрашивать волосы. Запрет нигде не опубликован и имеет устный характер. По данным источников РС, в случае, если президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетит регион с визитом, допускаться к нему будут в основном чиновники с седыми волосами.

Ранее в Туркеминстане госучреждения обязали закупить новые портреты президента, где он изображен с сединой. Перед этим он был на фотографиях с черными волосами.