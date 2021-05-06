В Туркменистане ветеранам раздадут подарки "от президента". За них надо будет заплатить

Власти Туркменистана обязали ветеранов оплатить подарки, которые им вручат 9 мая "от имени президента". При этом, происходят такие "поборы" уже второй год подряд, передает Радио Азатлык.

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В Туркменистане ветеранов-тыловиков каждый год награждают подарками ко Дню победы – недавно выяснилось, что деньги на них сдают сами же ветераны. При этом, официальных разъяснений по поводу такого сбора денег с пенсионеров местные администрации не дают, пишут журналисты.

В прошлом году с ветеранов якобы собирали по 1000 манатов (около $285), кроме того, им пришлось оформлять необходимые бумаги для получения социального обеспечения.

При этом, фактически в прошлом году участники Второй мировой войны получили к 9 мая лишь 200 манатов. Остальные деньги, по информации от анонимных источников, якобы были удержаны на другие нужды.

В конце апреля 2021 года в Туркменистане начали прятать очереди в продуктовые магазины, заявляя, что они "плохо влияют на имидж президента".

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Дарья Мостовая

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