В Турции отреагировали на прекращение экспорта оружия

Мевлют Чавушоглу (фото - twitter.com/MevlutCavusoglu)

Запрет экспорта оружия в Турцию только "укрепит" страну. Такое мнение в субботу, 12 октября, высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Deutsche Welle.

"Вне зависимости от чьих-либо действий, будь то эмбарго на поставки оружия или что-то другое, мы только станем сильнее. Пятнадцать лет назад мы производили только 20% необходимых нам товаров. Сейчас мы производим более 70%", - отметил Чавушоглу незадолго до того, как Германия и Франция объявили о приостановке экспорта вооружений в Турцию.

Чавушоглу подчеркнул, что даже если союзники Турции поддержат представителей сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых правительство в Анкаре считает террористической организацией, турецкие власти ни по какой причине "не отступят в этой борьбе".

По его словам, это "жизненно важный вопрос, вопрос национальной безопасности и выживания" для Турции.

Чавушоглу не исключил, что официальная Анкара, будучи недовольной позицией ЕС по поводу военной операции на севере Сирии, действительно откроет границы и позволит беженцам, находящимся в Турции, попасть в Европу.

"Приоритет - сохранить в безопасности то место, куда беженцы хотят попасть", - сказал Чавушоглу, говоря о европейских странах. "Пока что турецкое государство потратило более $40 мдрд, а ЕС не оказал нам необходимую поддержку. В любом случае сирийцы хотят попасть в Европу", - сказал глава турецкого МИД.

Он считает, что возможность открытия границ для беженцев - "не угроза и не блеф", а "просто ответ на позицию Евросоюза".