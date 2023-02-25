В Турции снова землетрясение силой более 5 баллов
25.02.2023, 18:01
Дома, уничтоженные землетрясекнием в Турции (Фото - EPA)
В провинции Нийде в центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 баллов. Об этом сообщает Anadolu.
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По данным сейсмологов, землетрясение произошло 25 февраля в 13:27 на глубине около 7 км, сообщило турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Данных о пострадавших пока нет.
В южных районах Турции продолжается ликвидация последствий разрушительных подземных толчков 6 февраля, которые затронули регион с населением более 13 млн человек и убили не менее 44 200 человек.
- 6 февраля в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, эти землетрясения стали самыми мощными с 1939 года.
- Среди погибших 6 февраля были украинцы, в том числе семья из Запорожья.
- Только страховые убытки от землетрясения в Турции, по оценке агентства Fitch, могут достигать $4 млрд.
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