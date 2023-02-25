В Турции снова землетрясение силой более 5 баллов

В провинции Нийде в центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 баллов. Об этом сообщает Anadolu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным сейсмологов, землетрясение произошло 25 февраля в 13:27 на глубине около 7 км, сообщило турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Данных о пострадавших пока нет.

В южных районах Турции продолжается ликвидация последствий разрушительных подземных толчков 6 февраля, которые затронули регион с населением более 13 млн человек и убили не менее 44 200 человек.

6 февраля в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, эти землетрясения стали самыми мощными с 1939 года.

Среди погибших 6 февраля были украинцы, в том числе семья из Запорожья.

Только страховые убытки от землетрясения в Турции, по оценке агентства Fitch, могут достигать $4 млрд.

Читайте также: Сильнейшее землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.