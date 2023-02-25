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В Турции снова землетрясение силой более 5 баллов

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 18:01
В Турции снова землетрясение силой более 5 баллов - Фото
Дома, уничтоженные землетрясекнием в Турции (Фото - EPA)

В провинции Нийде в центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 баллов. Об этом сообщает Anadolu.

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По данным сейсмологов, землетрясение произошло 25 февраля в 13:27 на глубине около 7 км, сообщило турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Данных о пострадавших пока нет.

В южных районах Турции продолжается ликвидация последствий разрушительных подземных толчков 6 февраля, которые затронули регион с населением более 13 млн человек и убили не менее 44 200 человек.

Читайте также: Сильнейшее землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото

Сергій Бережний
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землетрясение Турция
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