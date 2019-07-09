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09.07.2019, 13:13

В Турции выдали распоряжение об аресте 176 военных

В Турции выдали распоряжение об аресте 176 военных - Фото
турция

Военных подозревают в связях с сетью, которая, по мнению Анкары, стоит за попыткой переворота три года назад

Турецкие власти распорядились арестовать 176 военнослужащих, подозреваемых в связях с сетью, которая, по мнению Анкары, стоит за попыткой переворота три года назад. Об этом сообщает Голос Америки.

По информации прокуратуры Стамбула, среди тех, кому грозит арест – один полковник, два подполковника, пять майоров, семь капитанов и 100 лейтенантов, которые служат в армии, авиации и на флоте, говорится в сообщении.

"Анкара считает, что организатором неудавшегося путча 15 июля 2016 года является проживающий в США исламский проповедник Фетхулла Гюлен. Он отрицает свою причастность к инциденту", - отмечается в сообщении.

Фетхуллах Гюлен - турецкий писатель, проповедник и оппозиционный исламский общественный деятель. Стоит у истоков общественного движения Хизмет.

В 2013 году власти Турции обвинили его в попытке госпереворота, ходатайствовали об объявлении Гюлена в международный розыск, но Интерпол не принял запрос Анкары.

Через четыре года в турецком парламенте заявили, что причастность Гюлена к госперевороту "доказана". Также сообщалось, что по подозрению в связях с писателем в Турции задержали 831 человека. 

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Теги: Гюлен Фетхуллах, Турция, военные, арест
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