В Турции заявили, что в отсутствии стула для главы Еврокомиссии виновата сторона ЕС

На вчерашней деловой встрече турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с представителями ЕС произошел неловкий момент – при рассадке председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула. Сегодня в Турции казус объяснили, сказав, что такая рассадка была предусмотрена протоколом самого ЕС, пишет Daily Sabah.

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По информации источник местного издания, схема рассадки была предложена стороной Евросоюза при планировании встречи, а Турция всего лишь придерживалась международного протокола.

По словам турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, "в адрес Турции были выдвинуты несправедливые обвинения". Он заявил, что их страна не впервые принимает гостей и всегда показывает свое гостеприимство.

"Требования Евросоюза были выполнены и рассадка была произведена в соответствии с их предложениями", – отметил министр.

Вчера, 7 апреля, Эрдоган встретился с Шарль Мишель и Урсулой фон дер Ляйен – для последней не нашлось стула, чтобы присесть: видео.

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Дарья Мостовая

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