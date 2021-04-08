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В Турции заявили, что в отсутствии стула для главы Еврокомиссии виновата сторона ЕС

08.04.2021, 16:24
В Турции заявили, что в отсутствии стула для главы Еврокомиссии виновата сторона ЕС - Фото
Мевлют Чавушоглу (фото - ЕРА)

На вчерашней деловой встрече турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с представителями ЕС произошел неловкий момент – при рассадке председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула. Сегодня в Турции казус объяснили, сказав, что такая рассадка была предусмотрена протоколом самого ЕС, пишет Daily Sabah.

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По информации источник местного издания, схема рассадки была предложена стороной Евросоюза при планировании встречи, а Турция всего лишь придерживалась международного протокола. 

По словам турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, "в адрес Турции были выдвинуты несправедливые обвинения". Он заявил, что их страна не впервые принимает гостей и всегда показывает свое гостеприимство.

"Требования Евросоюза были выполнены и рассадка была произведена в соответствии с их предложениями", – отметил министр.

  • Вчера, 7 апреля, Эрдоган встретился с Шарль Мишель и Урсулой фон дер Ляйен – для последней не нашлось стула, чтобы присесть: видео.

Читайте также: Эрдоган усомнился в психическом здоровье Макрона. Франция отозвала посла для консультаций

Дарья Мостовая
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