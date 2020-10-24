Эрдоган усомнился в психическом здоровье Макрона. Франция отозвала посла для консультаций

В Елисейском дворце требуют от президента Турции изменить политику, которую называют "опасной во всех отношениях"

Франция отзывает посла из Турции для консультаций. Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о президенте Франции Эмманюэле Макроне названы неприемлемыми. Об этом сообщает Barrons со ссылкой на AFP.

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Эрдоган заявил, что Макрону нужно "психическое лечение" из-за политики президента Франции по отношению к мусульманскому меньшинству. "В чем проблема у человека по имени Макрон с исламом и мусульманами?" – спросил Эрдоган.

"Комментарии президента Эрдогана неприемлемы. Невоздержанность и грубость – это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил курс своей политики, потому что она опасна во всех отношениях", – заявил представитель Макрона.

Посол Франции в Турции отозван для консультаций и обсудит ситуацию с Макроном.

Чиновник из Елисейского дворца на условиях анонимности сообщил, что Франция отметила отсутствие соболезнований и поддержки от президента Турции после обезглавливания учителя Самюэля Пати.

По словам чиновника, у Эрдогана есть два месяца, чтобы ответить на требование изменить позицию и завершить "опасные авантюры" в восточном Средиземноморье и "безответственное поведение" в конфликте в Нагорном Карабахе, где Турция поддерживает Азербайджан. "Меры должны быть приняты до конца года" – заявил чиновник.

16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя колледжа. Как выяснилось, 18-летний молодой человек чеченского происхождения напал на учителя за то, что тот во время урока демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя "исламистским террористическим актом".

Полиция арестовала 11 человек, в том числе родителей, дедушку и младшего брата подозреваемого. Власти Франции подтвердили, что злоумышленник – родившийся в Москве чеченец.

18 октября стало известно, что Франция намерена выслать более 200 иностранцев после убийства учителя.

Денис Юдин

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