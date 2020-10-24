Эрдоган усомнился в психическом здоровье Макрона. Франция отозвала посла для консультаций
В Елисейском дворце требуют от президента Турции изменить политику, которую называют "опасной во всех отношениях"
Франция отзывает посла из Турции для консультаций. Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о президенте Франции Эмманюэле Макроне названы неприемлемыми. Об этом сообщает Barrons со ссылкой на AFP.
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Эрдоган заявил, что Макрону нужно "психическое лечение" из-за политики президента Франции по отношению к мусульманскому меньшинству. "В чем проблема у человека по имени Макрон с исламом и мусульманами?" – спросил Эрдоган.
"Комментарии президента Эрдогана неприемлемы. Невоздержанность и грубость – это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил курс своей политики, потому что она опасна во всех отношениях", – заявил представитель Макрона.
Посол Франции в Турции отозван для консультаций и обсудит ситуацию с Макроном.
Чиновник из Елисейского дворца на условиях анонимности сообщил, что Франция отметила отсутствие соболезнований и поддержки от президента Турции после обезглавливания учителя Самюэля Пати.
По словам чиновника, у Эрдогана есть два месяца, чтобы ответить на требование изменить позицию и завершить "опасные авантюры" в восточном Средиземноморье и "безответственное поведение" в конфликте в Нагорном Карабахе, где Турция поддерживает Азербайджан. "Меры должны быть приняты до конца года" – заявил чиновник.
- 16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя колледжа. Как выяснилось, 18-летний молодой человек чеченского происхождения напал на учителя за то, что тот во время урока демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя "исламистским террористическим актом".
- Полиция арестовала 11 человек, в том числе родителей, дедушку и младшего брата подозреваемого. Власти Франции подтвердили, что злоумышленник – родившийся в Москве чеченец.
- 18 октября стало известно, что Франция намерена выслать более 200 иностранцев после убийства учителя.
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