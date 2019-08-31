В тюрьме США ранили ножом убийцу Роберта Кеннеди

Серхан Серхан (скриншот с видео)

Из калифорнийской тюрьмы с ножевым ранением госпитализировали 75-летнего Серхана Серхана, которого в 1969 году приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Роберта Кеннеди. Об этом сообщает ВВС.

Власти подтвердили, что в пятницу днем в тюрьме возле Сан-Диего мужчина был ранен ножом. Они не назвали имя пострадавшего, однако многие американские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, заявили, что это был Серхан Серхан.

По их данным, на него напал сокамерник. Причина конфликта неизвестна.

Состояние раненого стабильно, сообщили в полиции.

По официальной версии, палестинец Серхан Серхан стрелял в Кеннеди в ночь с 4 на 5 июня 1968 г в гостинице Ambassador в Лос-Анджелесе, где губернатор собирался дать пресс-конференцию в ходе президентской избирательной кампании.

Серхан был задержан на месте преступления. Сначала Серхан признал вину, но затем заявил, что не помнит, как стрелял в Кеннеди. Суд приговорил его к смертной казни, однако впоследствии изменил приговор на пожизненное заключение.

В телевизионном интервью Серхан, будучи антисионистом, сказал, что чувствовал себя преданным из-за того, что Кеннеди поддержал Израиль в Шестидневной войне 1967 года.

1 августа умерла 22-летняя Сирша Кеннеди, внучка Роберта Кеннеди. По предварительной информации, причина смерти - передозировка наркотиков.