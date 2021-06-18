В Украине начали испытания боеприпасов НАТОвского калибра

Государственная акционерная холдинговая компания Артема начала предварительные испытания боеприпасов калибра 155-мм собственного производства. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили представители компании на выставке Оружие и безопасность-2021.

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"Снаряд должен пройти стадию определенных испытаний: главная часть, на осколочность, на подрыв. Этот боеприпас проходит эти испытания", – отметили разработчики.

Как сообщил глава компании Владимир Зимин в комментарии defence-ua.com, на этой неделе уже завершается снаряжение корпусов снарядов опытной партии, которые в ближайшее время будут испытаны подрывом.

"Это позволит проверить их характеристики и подтвердить соответствие всем требованиям мощности и осколочности", – сказал он.

Ранее представители Краматорского завода тяжелого станкостроения в комментарии LIGA.net сообщили, что стрельбы из САУ Богдана украинскими снарядами 155-мм от КБ Артема пока не рассматриваются из-за того, что отечественные боеприпасы находятся на более ранней стадии испытаний. Артустановка сейчас стреляет турецкими боеприпасами.

Станислав Стороженко

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