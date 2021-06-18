В Украине начали испытания боеприпасов НАТОвского калибра
Государственная акционерная холдинговая компания Артема начала предварительные испытания боеприпасов калибра 155-мм собственного производства. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили представители компании на выставке Оружие и безопасность-2021.
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"Снаряд должен пройти стадию определенных испытаний: главная часть, на осколочность, на подрыв. Этот боеприпас проходит эти испытания", – отметили разработчики.
Как сообщил глава компании Владимир Зимин в комментарии defence-ua.com, на этой неделе уже завершается снаряжение корпусов снарядов опытной партии, которые в ближайшее время будут испытаны подрывом.
"Это позволит проверить их характеристики и подтвердить соответствие всем требованиям мощности и осколочности", – сказал он.
Ранее представители Краматорского завода тяжелого станкостроения в комментарии LIGA.net сообщили, что стрельбы из САУ Богдана украинскими снарядами 155-мм от КБ Артема пока не рассматриваются из-за того, что отечественные боеприпасы находятся на более ранней стадии испытаний. Артустановка сейчас стреляет турецкими боеприпасами.
- В 2017-ом году командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко заявлял, что украинские войска планируют перевести на артиллерию калибра 155 мм, который используют в странах-членах НАТО.
- Уже более пяти лет в Украине разрабатывается первая САУ в калибре НАТО – 155 мм, ее могут принять в состав украинских войск уже в 2023 году – сейчас ведутся стрельбы.
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