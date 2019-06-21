В Узбекистане Сенат впервые возглавила женщина

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Впервые в истории Узбекистана женщина возглавила верхнюю палату парламента - Сенат. Об этом сообщает Радио Свобода.

21 июня члены Сената избрали лидером Танзилу Норбоеву.

До того как 20 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев номинировал Норбоеву на должность, она была вице-премьером и главой правительственного комитета по вопросам женщин.

Предыдущий председатель Сената Нигматулла Юлдошев 20 июня был переведен на должность генерального прокурора.

Он сменил на этом посту уволенного Отабека Муродова, которого обвинили во взяточничестве.

В марте этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев дал сотрудникам Министерства внутренних дел и Министерства обороны 3-6 месяцев, чтобы избавиться от лишнего веса.