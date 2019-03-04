Президент Узбекистана дал полицейским полгода, чтобы похудеть

Шавкат Мирзияев (скриншот с видео)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев дал сотрудникам Министерства внутренних дел и Министерства обороны 3-6 месяцев, чтобы избавиться от лишнего веса. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья", - сказал Мирзияев на встрече с активистами Наманганской области.

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"Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес", – добавил он.

Как писала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, люди с лишним весом имеют более высокие риски заболеть опасными болезнями, особенно речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях.