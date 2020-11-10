В Варшаве открыли памятник с Симоном Петлюрой: фото

Композиция памятника символизирует сотрудничество четырех стран во время советско-польской войны

Вчера в столице Польши Варшаве открыли памятник "Перед Варшавской битвой", посвященный международному сотрудничеству во время войны 1920 года. Представителем Украины в скульптурной композиции стал глава Директории УНР Симон Петлюра, сообщает Министерство культуры и национального наследия Польши.

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Открытие памятника было приурочено к столетию со дня Варшавской битвы, он символизирует поддержку Польши со стороны Венгрии, Франции и Украины.

"Памятник, который мы открываем здесь к 100-летию Варшавской битвы, является памятником межличностной и международной солидарности. Именно тогда поляки с венграми, украинцами, французами<...>защищали Европу от большевизма. Мы тогда были все вместе", – отметил замминистра культуры Петр Глинский.

Скульптор изобразил представителей четырех народов: маршала Юзефа Пилсудского со стороны Польши, Пала Телеки – премьера Венгрии, президента Франции Шарля де Голля и украинского Симона Петлюру.

СПРАВКА. Варшавская битва, известная также как "Чудо на Висле", стала одним из ключевых сражений Советстко-польской войны 1919-1921 годов. В этой битве в августе 1920 года Польша смогла остановить наступление Красной армии и сохранить свою независимость.

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Дарья Мостовая

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