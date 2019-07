В Вашингтоне из-за наводнения затопило подвалы Белого дома: видео

В результате сильного наводнения в Вашингтоне затопило подвалы Белого дома. Об этом сообщает CBS News.

Из-за сильного ливня работу в подвалах Белого дома остановили, закрыли здание Национального архива США.

Hundreds of drivers were stranded after a flash flood closed down roads in the Washington D.C. area. pic.twitter.com/4hL8e0LtD7

Национальная метеорологическая служба объявила чрезвычайную ситуацию в связи с наводнением. Тысячи жителей остались без электричества.

Некоторые вoдитeли зacтpяли на дорогах и вынуждeны были зaлeзaть нa кpыши aвтoмoбилeй, чтoбы cпacтиcь oт пaвoдкa. Пассажиры мeтpo нe cмoгли пoпacть нa cтaнцию ​​из-зa вoды, кoтopaя cтeкaлa c пoтoлкa.

thank goodness for virtual #writing #accountability meetings! <3 helping me make this day productive still ;) @GeoLatinas you are saving the day! <3 #iamwriting This is the 2nd video of the humid-commute this am :O @wmata @Metrorailinfo pic.twitter.com/OZbuVKmHmu