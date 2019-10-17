В Ватикане выпустили электронные смарт-четки

Фото: clicktoprayerosary.org

В Ватикане разработали и выпустили электронные четки eRosary. Таким образом там надеются привлечь молодежь и научить ее молиться. Об этом сообщает BBC News Украина.

Гаджет можно носить как браслет и активировать, сделав знак креста.

Четки подключены к специальному приложению Click to Pray eRosary.

Отмечается, что четки фиксируют, насколько правильно и тщательно пользователь молится, а затем сохраняют эту информацию и отслеживают прогресс.

Приложение, доступное на IOS и Android, содержит визуальные и звуковые объяснения.

Можно выбрать один из трех способов молитвы. Можно выбрать стандартные, созерцательные или тематические четки.

Гаждет состоит из 10 черных агатовых и гематитовых бусин и металлического креста, который реагирует на движение.

Гаджет разработала Тайваньская технологическая компания GadgTek Inc.

В 2018 году католическая евангельская организация создала религиозную версию Pokemon Go - Follow JC Go! Как и оригинальная мобильная игра, Follow JC Go! была построена по технологии дополненной реальности, но вместо монстров игрокам пришлось собирать персонажей из Библии и святых.

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