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В Ватикане выпустили электронные смарт-четки

В Ватикане выпустили электронные смарт-четки - Фото
Фото: clicktoprayerosary.org
17.10.2019, 17:03

Гаджет можно носить как браслет и активировать, сделав знак креста

В Ватикане разработали и выпустили электронные четки eRosary. Таким образом там надеются привлечь молодежь и научить ее молиться. Об этом сообщает BBC News Украина.

Гаджет можно носить как браслет и активировать, сделав знак креста.

Четки подключены к специальному приложению Click to Pray eRosary.

Отмечается, что четки фиксируют, насколько правильно и тщательно пользователь молится, а затем сохраняют эту информацию и отслеживают прогресс.

Приложение, доступное на IOS и Android, содержит визуальные и звуковые объяснения.

Можно выбрать один из трех способов молитвы. Можно выбрать стандартные, созерцательные или тематические четки.

Гаждет состоит из 10 черных агатовых и гематитовых бусин и металлического креста, который реагирует на движение.

Гаджет разработала Тайваньская технологическая компания GadgTek Inc.

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