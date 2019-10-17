В Ватикане выпустили электронные смарт-четки

В Ватикане разработали и выпустили электронные четки eRosary. Таким образом там надеются привлечь молодежь и научить ее молиться. Об этом сообщает BBC News Украина.
Гаджет можно носить как браслет и активировать, сделав знак креста.
Четки подключены к специальному приложению Click to Pray eRosary.
Отмечается, что четки фиксируют, насколько правильно и тщательно пользователь молится, а затем сохраняют эту информацию и отслеживают прогресс.
Приложение, доступное на IOS и Android, содержит визуальные и звуковые объяснения.
Можно выбрать один из трех способов молитвы. Можно выбрать стандартные, созерцательные или тематические четки.
Гаждет состоит из 10 черных агатовых и гематитовых бусин и металлического креста, который реагирует на движение.
Гаджет разработала Тайваньская технологическая компания GadgTek Inc.
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