В Великобритании спасли пса, который страдал от алкоголизма – Telegraph

В Великобритании двухлетнего лабрадора Коко вылечили от алкогольной зависимости. Местное издание Telegraph сообщает, что это первый случай подобного лечения собак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации журналистов, Коко вместе с другими собаками попал в фонд спасения животных после смерти их владельца.

Сотрудники спасательного центра рассказали, что животные стали зависимыми от алкоголя после того, как их хозяин начал предлагать им напитки перед сном. Собаки нуждались в неотложной помощи сразу после прибытия, поскольку страдали от приступов.

Одна из собак вскоре умерла, тогда как Коко удалось выздороветь после прохождения курса лечения от алкогольной абстиненции. В течение четырех недель лабрадор употреблял седативные препараты во избежание приступов, резюмировали в фонде спасения.



Там надеются, что Коко быстро найдет новых хозяев.

31 марта 2023 года заместитель главы КГГА Марина Хонда сообщила, что к реабилитации военных начали привлекать животных из столичного зоопарка.

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.