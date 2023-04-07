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В Великобритании спасли пса, который страдал от алкоголизма – Telegraph

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 22:22
В Великобритании спасли пса, который страдал от алкоголизма – Telegraph - Фото
Пес Коко (Фото: Telegraph)

В Великобритании двухлетнего лабрадора Коко вылечили от алкогольной зависимости. Местное издание Telegraph сообщает, что это первый случай подобного лечения собак.

По информации журналистов, Коко вместе с другими собаками попал в фонд спасения животных после смерти их владельца.
Сотрудники спасательного центра рассказали, что животные стали зависимыми от алкоголя после того, как их хозяин начал предлагать им напитки перед сном. Собаки нуждались в неотложной помощи сразу после прибытия, поскольку страдали от приступов.
Одна из собак вскоре умерла, тогда как Коко удалось выздороветь после прохождения курса лечения от алкогольной абстиненции. В течение четырех недель лабрадор употреблял седативные препараты во избежание приступов, резюмировали в фонде спасения.

Там надеются, что Коко быстро найдет новых хозяев.
  • 31 марта 2023 года заместитель главы КГГА Марина Хонда сообщила, что к реабилитации военных начали привлекать животных из столичного зоопарка.
Мілана Головань
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Великобритания собака алкоголизм спасение животное
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