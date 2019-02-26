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26.02.2019, 08:06

В Венесуэле журналистов задержали после вопросов Мадуро о детях

В Венесуэле журналистов задержали после вопросов Мадуро о детях - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Журналистов американского телеканала освободили после официального требования Госдепа США

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В Венесуэле задержали группу из шести журналистов испаноязычного американского канала Univision во главе с репортером Хорхе Рамосом, которая брала интервью у отстраненного от власти диктатора Николаса Мадуро в президентском дворце в Каракасе. Об этом сообщает CNBC.

Их более двух часов держали во дворце после того, как Мадуро не понравились вопросы, которые ему задавали, а также используемое оборудование - его конфисковали.

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Рамос сообщил, что Мадуро прервал интервью после того, как ему показали видеозапись, где венесуэльские дети едят из мусоровоза.

Журналистов освободили после официального требования Государственного департамента США, которое озвучила заместитель госсекретаря по вопросам международных отношений в западном полушарии Кимберли Брейер.

Журналистов проинформировали, что депортируют из Венесуэлы. У Мадуро интервью назвали "дешевым шоу". 

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Теги: задержание, журналист, николас мадуро, венесуэла
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