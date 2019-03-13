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13.03.2019, 06:55

В Венесуэле начались проблемы с питьевой водой

В Венесуэле начались проблемы с питьевой водой - Фото
Фото: EPA

Из-за продолжительного отключения электроэнергии в Венесуэле возникли перебои в системе водоснабжения

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В Венесуэле из-за продолжительного отключения электроэнергии возникли перебои в системе водоснабжения ряда городов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов, в некоторых местах питьевую воду можно купить только за доллары.

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Отстраненный диктатор Венесуэлы Николас Мадуро в связи с отсутствием в стране электричества объявил, что во вторник и среду школы останутся закрытыми.

По данным временного президента Хуана Гуайдо, с начала отключения электричества скончались уже 20 пациентов с заболеваниями почек, которым врачи не смогли своевременно провести процедуру диализа.

Кроме того, вчера, 12 марта, в пригороде Каракаса Барута произошел взрыв на электростанции. По словам Гуайдо, в трех из четырех трансформаторов, обслуживающих данный район Каракаса, произошло короткое замыкание, восстановить трансформаторы не удалось.

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Теги: вода, венесуэла
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