В Венесуэле разбился российский боевой вертолет Ми-35 - СМИ

Фото: Twitter/Ed_0892

В Венесуэле разбился российский военный вертолет Ми-35 с пятью членами экипажа на борту. Об этом сообщает местное издание Elpitazo.

Инцидент произошел еще 6 февраля, но известно о нем стало только сегодня.

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О причинах крушения вертолета пока ничего неизвестно. По данным источников издания в армии Венесуэлы, Ми-35 испытал "технические неполадки"; в соцсетях же пишут о "диверсии".

¡Directo al piso! En ejercicios militares realizadas ayer, #4F en el Pao, estado Cojedes, un helicóptero Mi35 de la Narco FANB se precipitó. Sólo era una práctica, probando el arsenal pues. #6Feb pic.twitter.com/6dSIWXQG1g — Repúblico Ed... (@Ed_0892) February 6, 2019

Ми-35М - российский многофункциональный транспортно-боевой вертолет. В последнее время в Венесуэле его применяли во время учения по отражению возможного нападения США.

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