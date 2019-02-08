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08.02.2019, 14:39

В Венесуэле разбился российский боевой вертолет Ми-35 - СМИ

В Венесуэле разбился российский боевой вертолет Ми-35 - СМИ - Фото
Фото: Twitter/Ed_0892

О причинах крушения вертолета пока ничего не известно. В Венесуэле его использовали на учениях по отражению возможного нападения США

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В Венесуэле разбился российский военный вертолет Ми-35 с пятью членами экипажа на борту. Об этом сообщает местное издание Elpitazo.

Инцидент произошел еще 6 февраля, но известно о нем стало только сегодня.

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О причинах крушения вертолета пока ничего неизвестно. По данным источников издания в армии Венесуэлы, Ми-35 испытал "технические неполадки"; в соцсетях же пишут о "диверсии".

Ми-35М - российский многофункциональный транспортно-боевой вертолет. В последнее время в Венесуэле его применяли во время учения по отражению возможного нападения США.

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Теги: венесуэла, Ми-35, вертолет, крушение
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