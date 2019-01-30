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30.01.2019, 23:13

В Венесуэле задержали иностранных журналистов

В Венесуэле задержали иностранных журналистов - Фото
Фото: EPA

Задержаны двое чилийцев и двое французов

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Власти Венесуэлы задержали сотрудников французского телеканала TMC Пьера Кайе и Батиста де Монтье, а также их продюсера. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссцлкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что инцидент произошел 29 января. По информации венесуэльского журналистского профсоюза SNTP, французы вели съемку демонстрации в поддержку диктатора Николаса Мадуро.

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Ранее у президентской резиденции, дворца Мирафлорес в Каракасе были задержаны двое сотрудников Национального телевидения Чили (TVN) - Родриго Перес и Гонсало Бараона, а также сопровождавший их гражданин Венесуэлы, отметили представители SNTP. Через 12 часов венесуэльца отпустили. Чилийцев должны депортировать после 14 часов содержания под стражей, заявил МИД Чили, выступивший с жесткой критикой действий властей Венесуэлы в отношении журналистов. Переса и Бараону обвинили в нарушении "зоны безопасности".

Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. Владимир ПутинАлександр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что поддерживают "законного президента" Мадуро. Такую же позицию заняли в Китае, Боливии и на Кубе. 

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Теги: венесуэла, сми, журналисты
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