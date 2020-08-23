В возрасте 116 лет умер южноафриканец, которого считали самым старым мужчиной в мире

Южноафриканец Фреди Блом умер своей смертью в Кейптауне в возрасте 116 лет

В возрасте 116 лет умер южноафриканец Фреди Блом, которого считали самым старым мужчиной в мире. Об этом сообщает BBC.

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В документах, удостоверяющих личность Блома, говорится, что он родился в провинции Восточный Кейп в мае 1904 года. Это так и не было подтверждено Книгой рекордов Гиннесса.

Вся его семья умерла во время пандемии испанского гриппа 1918 года, а он пережил не только ее, но и две мировые войны и апартеид.

Большую часть своей жизни Блом проработал разнорабочим - сначала на ферме, а затем в строительной отрасли. Он вышел на пенсию только тогда, когда ему было за 80. Также он был постоянным курильщиком.

Сообщается, что он умер естественной смертью в Кейптауне.

Уэйтона официально признали самым старым мужчиной мира в начале апреля 2020-го. в Великобритании в возрасте 112 лет, двух месяцев и 27 дней умер Роберт "Боб" Уэйтон 29 мая

Владислав Сердюк

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