В Японии автомобиль въехал в толпу детей

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В японском городе Оцу автомобиль врезался в толпу детей в возрасте от двух до трех лет. Об этом сообщает NHK.

В результате аварии 13 детей детского сада госпитализировали. Четверо из них находятся без сознания. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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По предварительной информации, на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из авто, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент ДТП они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

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