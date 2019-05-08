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08.05.2019, 08:26

В Японии автомобиль въехал в толпу детей

В Японии автомобиль въехал в толпу детей - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В результате аварии травмы получили 13 детей, четверо из них находятся без сознания

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В японском городе Оцу автомобиль врезался в толпу детей в возрасте от двух до трех лет. Об этом сообщает NHK.

В результате аварии 13 детей детского сада госпитализировали. Четверо из них находятся без сознания. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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По предварительной информации, на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из авто, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент ДТП они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

10 апреля в Днепре произошло масштабное ДТП при участии 12 автомобилей.

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Теги: дтп, авария, япония, дети
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