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В Японии остановили реактор АЭС. Он возобновил работу всего четыре месяца назад

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2021, 21:16
В Японии остановили реактор АЭС. Он возобновил работу всего четыре месяца назад - Фото
Mihama (Фото - ЕРА)

В японской префектуре Фукуи остановили работу ядерного реактора из-за угрозы терроризма. Это произошло спустя всего четыре месяца после восстановления его работы, передает Kyodo.

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Реактор на одной из старейших атомных электростанций в Японии Михама был остановлен в субботу, 23 октября, через четыре месяца после его перезапуска.

Работу реактора Mihama №3 компании Kansai Electric Power остановили, так как компания не смогла вовремя внедрить надлежащие антитеррористические мероприятия. Приостановка произошла раньше срока, установленного в понедельник, для завершения таких мер.

После прохождения проверок безопасности предприятие планирует внести необходимые изменения в свои объекты примерно в сентябре следующего года и возобновить работу в середине октября.

  • Реактор остановился после аварии на Фукусиме в 2011 году.
  • В июне 2021-го энергоблок №3 был запущен в эксплуатацию впервые примерно за 10 лет. Он стал первым ядерным энергоблоком, который проработал дольше 40-летнего срока, установленного в соответствии с новыми правилами после аварии на Фукусиме в 2011-м.

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Оксана Житнюк
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