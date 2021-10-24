В Японии остановили реактор АЭС. Он возобновил работу всего четыре месяца назад

В японской префектуре Фукуи остановили работу ядерного реактора из-за угрозы терроризма. Это произошло спустя всего четыре месяца после восстановления его работы, передает Kyodo.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Реактор на одной из старейших атомных электростанций в Японии Михама был остановлен в субботу, 23 октября, через четыре месяца после его перезапуска.

Работу реактора Mihama №3 компании Kansai Electric Power остановили, так как компания не смогла вовремя внедрить надлежащие антитеррористические мероприятия. Приостановка произошла раньше срока, установленного в понедельник, для завершения таких мер.

После прохождения проверок безопасности предприятие планирует внести необходимые изменения в свои объекты примерно в сентябре следующего года и возобновить работу в середине октября.

Реактор остановился после аварии на Фукусиме в 2011 году.

В июне 2021-го энергоблок №3 был запущен в эксплуатацию впервые примерно за 10 лет. Он стал первым ядерным энергоблоком, который проработал дольше 40-летнего срока, установленного в соответствии с новыми правилами после аварии на Фукусиме в 2011-м.

Смотрите также видео: В Японии проснулся вулкан Асо. Вулканический пепел засыпает соседние города

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.