В Японии произошло извержение вулкана Асо. Вулканический пепел будет засыпать близлежащие населенные пункты до позднего вечера, сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вулкан Асо находится на южном японском острове Кюсю. Извержение началось в 05:43 по киевскому времени в кратере Накадаке. Шлейф вулканического пепла достиг высоты около 3,5 км, сообщает агентство.
Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных. Жителей близлежащих населенных пунктов призвали быть начеку из-за вероятности выбросов лавы и камней. Также метеорологи предупредили, что пепел будет засыпать близлежащие города до позднего вечера.
Местные власти сообщают, что информация о пострадавших или пропавших без вести не поступала. В момент извержения в горах находились 16 туристов, но все они сейчас в безопасности.
19 сентября 2021-го на Ла-Пальме начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. 27 сентября вулкан ненадолго потух, но потом извержение продолжилось.
- 30 сентября на Гавайях началось извержение вулкана Килауэа – одного из самых активных на планете.
Читайте также: На Гавайях американский военный упал в кратер вулкана и выжил
Комментарии