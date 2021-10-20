В Японии произошло извержение вулкана Асо. Вулканический пепел будет засыпать близлежащие населенные пункты до позднего вечера, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вулкан Асо находится на южном японском острове Кюсю. Извержение началось в 05:43 по киевскому времени в кратере Накадаке. Шлейф вулканического пепла достиг высоты около 3,5 км, сообщает агентство.

Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных. Жителей близлежащих населенных пунктов призвали быть начеку из-за вероятности выбросов лавы и камней. Также метеорологи предупредили, что пепел будет засыпать близлежащие города до позднего вечера.

Местные власти сообщают, что информация о пострадавших или пропавших без вести не поступала. В момент извержения в горах находились 16 туристов, но все они сейчас в безопасности.

СПРАВКА. Асо – крупнейший действующий вулкан в Японии и один из крупнейших в мире. Последний раз он извергался в 2019 году. Кратер Накадаке, в котором произошло извержение, – один из самых популярных туристических объектов в регионе.

Читайте также: На Гавайях американский военный упал в кратер вулкана и выжил

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.