В Японии решили слить в океан воду с Фукусимы, говорят – безопасно. Китай и Корея не верят

Власти Японии одобрили план по сбросу радиоактивных вод с разрушенной атомной электростанции Фукусима в океан. Предполагается, что перед этим воды пройдут очистку и дополнительную фильтрацию, что сделает слив безопасным. Однако местные рыбаки, экологи, а также Китай и Южная Корея все равно остались не в восторге от этой идеи, пишет BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В целом процедура по очистке, откачке и сбросу воды займет несколько десятков лет, сообщает Reuters. Как заявили на заводе Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO), они начнут откачивать воду только после того, как та будет полностью отфильтрована, а на это уйдет примерно два года.

Сейчас в резервуарах АЭС находится около 1,3 млн тонн радиоактивной воды. Чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу вокруг Фукусимы построили своеобразный "ледяной щит", призванный отводить грунтовые воды от АЭС до того, как они достигнут реакторов. Однако глобально проблему с радиоактивной водой это не решило.

В TEPCO отметили, что планируют очистить воду до той степени, пока в ней из всех возможно опасных веществ не останется только радиоактивный изотоп водорода – тритий, который считается относительно безвредным и который трудно отделить от воды. После этого воду будут разбавлять, пока концентрация трития не снизится до безопасного уровня.

При этом, несмотря на все запланированные мероприятия, намерение сбросить воды АЭС в океан вызвало бурю возмущений среди местных экологов. Они заявили, что власти просто решили сэкономить и вместо постройки резервуаров для воды вне АЭС приняли решение слить ее в океан.

К их позиции присоединились также профсоюзы рыбаков – там заявили, что слив воды с Фукусимы будет иметь "катастрофические последствия" и сведет на нет рыбный промысел в стране.

Выразили обеспокоенность ситуацией и соседние страны. В Южной Корее заявили, что "решение может прямо или косвенно повлиять на безопасность людей и окружающей среды" и попросили Японию пересмотреть планы по сбросу воды. А в Китае призвали японские власти "действовать крайне ответственно".

СПРАВКА. В марте 2011 года в результате мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами на атомной электростанции Фукусима произошла радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий.



Вначале вода затопила подвальные помещения, в результате чего отказали системы аварийного охлаждения, а станция оказалась обесточенной. Дальше в реакторах расплавилось ядерное топливо, в окружающую среду попали летучие радиоактивные элементы – изотопы йода и цезия.



Всего с загрязненных территорий было эвакуировано около 164 000 человек. В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта, но в ее резервуарах осталась радиоактивная вода. В 2020 году было предложено несколько вариантов ее утилизации: захоронение на глубине, сброс в океан, выпаривание в атмосферу, сброс в форме водорода или отверждение с последующим захоронением.

В ноябре 2019 года в Японии перезапустили реактор на поврежденной АЭС.

Читайте также: Радиация. Ученые сняли животных в зоне отчуждения Фукусимы: видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.