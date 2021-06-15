В ЮАР находят неопознанные блестящие камни. В стране началась алмазная лихорадка: видео

Тысячи искателей сокровищ съехались в деревню КваХлати в Южной Африке, полагая, что в этом районе могут быть алмазы. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Алмазная лихорадка в ЮАР началась после того, как человек выкопал кристаллоподобный блестящий камень в открытом поле вблизи КваХлати и сообщил об этом.

Как отмечается, камни еще не проанализировали геологи, и власти попросили людей покинуть место поисков, чтобы можно было провести соответствующие исследования.

Правительство провинции также выразило обеспокоенность по поводу незаконной добычи полезных ископаемых в КваХлати.

В ноябре 2020 года на кимберлитовой разработке Karowe в Ботсване найден один из самых крупных алмазов ювелирного качества в истории – весом в 998 карат (~199,6 г).

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.