В ЮАР находят неопознанные блестящие камни. В стране началась алмазная лихорадка: видео
15.06.2021, 21:50
Камень из КваХлати (Скриншот видео eNCA/Youtube)
Тысячи искателей сокровищ съехались в деревню КваХлати в Южной Африке, полагая, что в этом районе могут быть алмазы. Об этом сообщает BBC.
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Алмазная лихорадка в ЮАР началась после того, как человек выкопал кристаллоподобный блестящий камень в открытом поле вблизи КваХлати и сообщил об этом.
Как отмечается, камни еще не проанализировали геологи, и власти попросили людей покинуть место поисков, чтобы можно было провести соответствующие исследования.
Правительство провинции также выразило обеспокоенность по поводу незаконной добычи полезных ископаемых в КваХлати.
- В ноябре 2020 года на кимберлитовой разработке Karowe в Ботсване найден один из самых крупных алмазов ювелирного качества в истории – весом в 998 карат (~199,6 г).
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