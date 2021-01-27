В ЮАР уверены, что стратегия борьбы с COVID-19 богатых стран не сработает
Ученые из Южной Африки и других стран анализируют обнаруженный здесь штамм коронавируса 501Y.V2, чтобы выяснить, насколько он устойчив как к существующим вакцинам, так и к антителам у людей, которые были заражены более ранними вариантами коронавируса. Результаты ожидаются в ближайшие несколько недель, сообщил BBC глава правительственной консультативной группы по коронавирусу, профессор Салим Абдул Карим.
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"Мы должны убедиться, что наши вакцины способны нейтрализовать [новые варианты], потому что в противном случае мы вернемся к исходной точке, и тогда мы вынуждены будем играть в эту игру в кошки-мышки", – сказал профессор.
В связи с этим Абдул Карим крайне скептически относится к стратегиям богатых стран, которые считают, что они могут вакцинировать свое население и оставаться в безопасности.
"Это просто неправда. В этом мире, в котором мы живем, с этим коронавирусом, никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности", – считает он.
Южноафриканские больницы борются с огромной второй волной инфекций, вызванных разновидностью вируса с 23 различными мутациями, впервые обнаруженными в ноябре.
Профессор говорит, что такая скорость мутации привела правительство ЮАР в замешательство.
"Сценарий, согласно которому мы можем просто провакцинировать людей один раз и обеспечить им пожизненную защиту, на самом деле несостоятелен", – считает Абдул Карим.
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США и Великобритания ввели ограничения для путешественников из южной части Африки в ответ на новый штамм.
"Я нахожу это почти глупым – пытаться заблокировать страну, потому что мы знаем, как быстро распространяется этот вирус и в скольких местах", – сказал профессор Тулио Де Оливейра, ведущий ученый-генетик, возглавляющий исследовательскую лабораторию в южноафриканском Дурбане.
Он убежден, что обнаружение мутаций вируса в Южной Африке является "тревожным сигналом для всего мира, что вынуждает рассматривать пандемию как глобальную проблему, и что необходимо работать сообща, чтобы остановить передачу вируса во всем мире, иначе эти штаммы будут продолжать появляться".
- 20 января южноафриканские вирусологи опубликовали предварительные результаты исследования, согласно которому нейтрализующие антитела переболевших неэффективны против ЮАР-штамма "в пробирке".
- 26 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила об отсутствии информации о том, что вакцина Moderna неэффективна против новых штаммов, включая B.1.1.7 и 501Y.V2.
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