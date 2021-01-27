В ЮАР уверены, что стратегия борьбы с COVID-19 богатых стран не сработает

Ученые из Южной Африки и других стран анализируют обнаруженный здесь штамм коронавируса 501Y.V2, чтобы выяснить, насколько он устойчив как к существующим вакцинам, так и к антителам у людей, которые были заражены более ранними вариантами коронавируса. Результаты ожидаются в ближайшие несколько недель, сообщил BBC глава правительственной консультативной группы по коронавирусу, профессор Салим Абдул Карим.

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"Мы должны убедиться, что наши вакцины способны нейтрализовать [новые варианты], потому что в противном случае мы вернемся к исходной точке, и тогда мы вынуждены будем играть в эту игру в кошки-мышки", – сказал профессор.

В связи с этим Абдул Карим крайне скептически относится к стратегиям богатых стран, которые считают, что они могут вакцинировать свое население и оставаться в безопасности.

"Это просто неправда. В этом мире, в котором мы живем, с этим коронавирусом, никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности", – считает он.

Южноафриканские больницы борются с огромной второй волной инфекций, вызванных разновидностью вируса с 23 различными мутациями, впервые обнаруженными в ноябре.

Профессор говорит, что такая скорость мутации привела правительство ЮАР в замешательство.

"Сценарий, согласно которому мы можем просто провакцинировать людей один раз и обеспечить им пожизненную защиту, на самом деле несостоятелен", – считает Абдул Карим.

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США и Великобритания ввели ограничения для путешественников из южной части Африки в ответ на новый штамм.

"Я нахожу это почти глупым – пытаться заблокировать страну, потому что мы знаем, как быстро распространяется этот вирус и в скольких местах", – сказал профессор Тулио Де Оливейра, ведущий ученый-генетик, возглавляющий исследовательскую лабораторию в южноафриканском Дурбане.

Он убежден, что обнаружение мутаций вируса в Южной Африке является "тревожным сигналом для всего мира, что вынуждает рассматривать пандемию как глобальную проблему, и что необходимо работать сообща, чтобы остановить передачу вируса во всем мире, иначе эти штаммы будут продолжать появляться".

20 января южноафриканские вирусологи опубликовали предварительные результаты исследования, согласно которому нейтрализующие антитела переболевших неэффективны против ЮАР-штамма "в пробирке".

26 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила об отсутствии информации о том, что вакцина Moderna неэффективна против новых штаммов, включая B.1.1.7 и 501Y.V2.

Вадим Ребрина

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