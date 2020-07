В Южной Корее посла США обвинили в колониализме из-за усов: он их сбрил - видео

В Южной Корее посол США Гарри Гаррис оказался в центре скандала из-за его усов, поскольку кто-то увидел в них "намек на колониальное прошлое". Об этом сообщает The Guardian.

Мать Гарриса была японкой. Корейцы осуждают колонизацию полуострова Японией в 1910-1945 годах. И из-за этого Гарриса начали обвинять в том, что его усы "намекают на моду генерал-губернаторов империи того периода".

Гаррис заявил, что его внешний вид - это личное дело. Однако на прошедших выходных посольство США в Сеуле опубликовало в Twitter видео, на котором дипломат сбривает усы в традиционной корейской парикмахерской. Он объяснил это тем, что в Сеуле жарко и усы мешают носить защитную маску.

With help from his Senior Advisor @sykimsy, @USAmbROK Harris visited a classic local barbershop to become a little "cooler" during the hot summer months. Curious about how it went? Watch the video to find out more. pic.twitter.com/cpabketRfd