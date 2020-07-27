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В Южной Корее посла США обвинили в колониализме из-за усов: он их сбрил - видео

27.07.2020, 13:46
В Южной Корее посла США обвинили в колониализме из-за усов: он их сбрил - видео - Фото
Гарри Гаррис (Фото - ЕРА - Yonhap)

Посол США в Южной Корее Гарии Гаррис носил усы, однако в них усмотрели намеки на колониальное прошлое и возмутились

В Южной Корее посол США Гарри Гаррис оказался в центре скандала из-за его усов, поскольку кто-то увидел в них "намек на колониальное прошлое". Об этом сообщает The Guardian

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Мать Гарриса была японкой. Корейцы осуждают колонизацию полуострова Японией в 1910-1945 годах. И из-за этого Гарриса начали обвинять в том, что его усы "намекают на моду генерал-губернаторов империи того периода".

Гаррис заявил, что его внешний вид - это личное дело. Однако на прошедших выходных посольство США в Сеуле опубликовало в Twitter видео, на котором дипломат сбривает усы в традиционной корейской парикмахерской. Он объяснил это тем, что в Сеуле жарко и усы мешают носить защитную маску. 

Ранее Гаррис заявлял, что он понимает "историческую вражду", которая существует между Южной Кореей и Японией, но "переносить историю" на него только из-за его происхождения он считает ошибкой.

Владислав Сердюк
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