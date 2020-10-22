В Южной Корее после вакцинации умерли 13 человек. Ученые успокаивают, что связи нет

В стране вакцинировали от гриппа уже 13 млн южнокорейцев, но после серии смертей началась паника

В Южной Корее начались волнения – после начала вакцинации от сезонного гриппа в стране умерли 13 человек. Ученые провели расследование и говорят, что эти смерти не были результатом сделанных прививок, пишет BBC.

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На сегодняшний день от гриппа были привиты уже порядка 13 млн жителей Южной Кореи, но после появления смертельных случаев в обществе началась паника.

Местные ученые организовали расследование этих 13 смертей – на текущем этапе они пришли к выводу, что это не было взаимосвязано, но впереди еще ожидается патологоанатомическое исследование тел умерших, говорится в сообщении.

При этом, 12 из 13 умерших были людьми пожилого возраста, а восемь из них еще и имели сопутствующие заболевания.

В практике Южной Кореи эта ситуация стала вторым случаем, когда доверие народа к официальной медицине пошатнулось. До этого вакцинация уже приостанавливалась на три недели, когда выяснилось, что около 5 млн доз вакцины, которые необходимо было заморозить, хранились при комнатной температуре.

13 октября 2020 года в Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что гриппом и коронавирусом можно заразиться одновременно – в этих случаях существует риск тяжелого поражения легких и даже смерти.

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Дарья Мостовая

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