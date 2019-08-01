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В Южной Корее поймали солдата-беглеца из КНДР

В Южной Корее поймали солдата-беглеца из КНДР - Фото
Пханмунджом, ДМЗ (демилитаризованная зона)) Фото: Фото: Karsten Jung/Flickr
01.08.2019, 11:40

В южнокорейском военном штабе сообщают, что северокорейский солдат был замечен благодя тепловизору в среду поздно вечером

В Южной Корее в ночь на 1 августа поймали солдата, сбежавшего из КНДР. Военный находится под стражей в Сеуле. Об этом сообщает The Telegraph.

В военном штабе Южной Кореи заявляют, что мужчина был замечен тепловизором в среду поздно вечером во время движения на юг возле реки Имжин, после пересечения линии военного размежевания внутри демилитаризованной зоны. 

Южнокорейские военные поймали и взяли его под стражу ближе к полуночи. Как сообщают в штабе, военный из КНДР выразил намерение остаться в Южной Корее.

Это не первый случай побега военных из КНДР. По данным правительства Южной Кореи, более 30 000 северокорейцев совершили побег на Юг, в основном из-за жесткой политики режима и экономическими проблемами в КНДР, вызванными международными санкциями. 

Ранее в КНДР заявили об испытаниях нового реактивного снаряда.

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южная корея северная корея демилитаризованная зона
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