В Южной Корее поймали солдата-беглеца из КНДР

Пханмунджом, ДМЗ (демилитаризованная зона)) Фото: Фото: Karsten Jung/Flickr

В Южной Корее в ночь на 1 августа поймали солдата, сбежавшего из КНДР. Военный находится под стражей в Сеуле. Об этом сообщает The Telegraph.

В военном штабе Южной Кореи заявляют, что мужчина был замечен тепловизором в среду поздно вечером во время движения на юг возле реки Имжин, после пересечения линии военного размежевания внутри демилитаризованной зоны.

Южнокорейские военные поймали и взяли его под стражу ближе к полуночи. Как сообщают в штабе, военный из КНДР выразил намерение остаться в Южной Корее.

Это не первый случай побега военных из КНДР. По данным правительства Южной Кореи, более 30 000 северокорейцев совершили побег на Юг, в основном из-за жесткой политики режима и экономическими проблемами в КНДР, вызванными международными санкциями.

Ранее в КНДР заявили об испытаниях нового реактивного снаряда.