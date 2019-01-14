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14.01.2019, 12:52

В Зимбабве "шоковое" повышение цен на топливо: уже жгут покрышки

В Зимбабве "шоковое" повышение цен на топливо: уже жгут покрышки - Фото
Фото: ЕРА

В африканской стране, как ранее во Франции, вспыхнули массовые протесты против анонсированного резкого роста цен на топливо

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В пригороде зимбабвийской столицы Хараре протестующие выстроили баррикады на дорогах и жгут покрышки. Люди недовольны тем, что в конце прошлой недели президент Эммерсон Мнангагва анонсировал значительное повышение цен на топливо в попытке остановить углубление экономического кризиса, пишет Reuters.

Дефицит бюджета в последние годы расшатал экономику этой африканской страны, угрожая массовыми социальным волнениям и подрывая усилия Мнангагвы по возвращению иностранных инвесторов, ушедших при его предшественнике Роберте Мугабе.

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Люди в стране, где безработица превышает 80%, были шокированы объявлением о 150-процентном росте цен на топливо.

В ответ на такие новости главный профсоюз страны объявил трехдневную забастовку.

Люди вышли блокировать основные дороги к столице в юго-восточном пригороде - Эпворте. В другом пригороде, Булавайо, полиция применила слезоточивый газ, чтобы рассеять протестующую молодежь.

Правоохранители патрулируют Хараре на бронеавтомобилях.

Во Франции с начала ноября 2018 года проходят массовые протесты, не раз перераставшие в беспорядки. Поводом для них стали планы властей повысить тарифы на топливо. Люди, которые называют себя "желтыми жилетами", добились уступок от президента.

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Теги: повышение цен, протест, топливо, зимбабве, желтые жилеты
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