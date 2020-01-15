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Ватикан. Женщина впервые заняла высокий дипломатический пост

Ватикан. Женщина впервые заняла высокий дипломатический пост - Фото
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)
15.01.2020, 21:18

Франческа Ди Джованни займет должность в департаменте отношений между Ватиканом с другими государствами

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на должность в Государственном секретариате Ватикана. Об этом сообщает Vatican News.

66-летняя Франческа Ди Джованни займет должность в департаменте отношений между Ватиканом с другими государствами. Она будет заместителем секретаря, фактически одной из двух заместителей министра иностранных дел.

Франческа Ди Джованни

Ватикан имеет дипломатические отношения с более 180 государствами.

Сейчас женщины в Ватикане занимают только несколько важных должностей. Папа Франциск выступает за постепенное расширение роли женщин в Ватикане и пообещал назначать больше женщин на высокие должности.

Государственный секретариат Ватикана – офис, который координирует внутреннюю работу Святого Престола, а также дипломатические отношения Ватикана с другими странами.

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