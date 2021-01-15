Великобритания ужесточает правила въезда для граждан всех стран

С понедельника, 18 января, каждый человек, прилетающий в Великобританию из-за границы, должен будет предъявить доказательство отрицательного результата теста на COVID-19, прежде чем продолжить путь. Об этом сообщает BBC.

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По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, Великобритания "закрывает все коридоры для путешествий, чтобы защитить себя от риска появления еще не выявленных новых штаммов".

Джонсон заявил, что новые правила будут действовать как минимум до 15 февраля.

"Именно потому, что у нас есть надежда на эту вакцину и риск появления новых штаммов из-за границы, мы должны предпринять дополнительные шаги сейчас, чтобы не допустить проникновения этих штаммов в страну", – сказал британский премьер.

Джонсон сказал, что к середине февраля наиболее уязвимые люди будут вакцинированы, и тогда правительство подумает о возможном смягчении ограничений.

Сегодня, 15 января, в Великобритании вступил в силу запрет на въезд путешественников из Южной Америки, Португалии и Кабо-Верде из-за появления нового, потенциально более заразного варианта коронавируса, связанного с Бразилией.

Согласно последним данным, в Великобритании получили первую дозу вакцины более трех миллионов человек.

4 января в Великобритании ввели новый локдаун. Джонсон предупредил о "самых тяжелых неделях".

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Наталия Медведева

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