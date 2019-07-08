Венесуэла. Гуайдо заявил о новых переговорах с режимом Мадуро

Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 7 июля, объявил о возобновлении переговоров с представителями отстраненного диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Встреча, на которой будет обсуждаться "выход из диктатуры" состоится в островном государстве Барбадос при посредничестве Норвегии. Дата переговоров еще не объявлена", - говорится в сообщении.

Гуайдо продолжает настаивать на проведении честных и прозрачных выборов. Режим Мадуро он называет "узурпаторским", по мнению Гуайдо, путь к смене режима лежит через отставку диктатора и приход временного правительства, которое при помощи международного сообщества сможет подготовить проведение выборов.

Переговоры по урегулированию ситуации в Венесуэле между представителями Мадуро и Гуайдо, проходившие в Осло в конце мая, завершились без результата.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы.

1 марта правительство США объявило о введении санкций против шести высокопоставленных руководителей силовых структур, которые продолжают выполнять преступные приказы диктатора Николаса Мадуро.