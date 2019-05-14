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14.05.2019, 22:54

Венесуэла. Силовики заблокировали оппозиционный парламент

Венесуэла. Силовики заблокировали оппозиционный парламент - Фото
Фото: EPA

Заседание Национального собрания было сорвано

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Силы безопасности Венесуэлы не позволили оппозиционным законодателям войти в здание парламента на заседания. Об этом сообщает Reuters.

По словам депутатов, вооруженные сотрудники разведслужбы в масках, полицейские и военных заблокировали вход в парламент под предлогом поиска взрывного устройста, сообщение о котором они якобы получили.

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Сессия была назначена на 10 часов утра, но так и не началась. Законодатели должны были обсудить лишение Верховным судом депутатской неприкосновенности своих коллег и арест Эдгара Самбрано, вице-президента Ассамблеи и откровенного критика диктатора  Николаса Мадуро.

Депутат от оппозиции Хорхе Миллан заявил журналистам, что сообщение о "бомбах" в здании было ложным.

11 мая отстраненный диктатор Венесуэлы обвинил бывшего главу национальной разведки страны Мануеля Рикардо Кристофера Фигуэро в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США.

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Теги: венесуэла, парламент, николас мадуро
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